‘Kopschopper’ Someren mag laten zien dat hij klaar is met zijn criminele verleden en familie

5 augustus EINDHOVEN - Meerdere partijen met cocaïne, crack, amfetamine en XTC-tabletten: daar liep de politie woensdag per toeval onder andere tegenaan in een woning in de Eindhovense wijk Vaartbroek.