Korte broek kan al snel weer uit de kast: heerlijk weer op komst in heel Brabant

Grote politieac­tie in Auber­straat Eindhoven, vuurwapen blijkt nep

12:36 EINDHOVEN - De politie in Eindhoven is vrijdagavond rond 18.10 uur groots uitgerukt voor een man die een nepvuurwapen in zijn hand had. Meerdere eenheden, een onderhandelaar en een arrestatieteam gingen met spoed naar de Auberstraat in Eindhoven. De straat werd een tijd lang afgesloten.