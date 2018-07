Korte broek op het werk? 'Een grote stijlfout'

Met temperaturen die richting de 36 graden gaan, wordt het wel erg aanlokkelijk. In een korte broek naar het werk, dat kan toch wel? Nee, stelt Stefan de Vries resoluut. Een dodelijke stijlfout, aldus de medeauteur van het Blauwe Boekje, de stijlgids over manieren, eten, drinken en kleding.

Lichamelijke gebreken

,,Collega's en relaties willen niet geconfronteerd worden met jouw lichamelijke gebreken", trekt hij meteen van leer. ,,Korte broeken en open schoenen op het werk, het zou wat mij betreft verboden moeten worden. Want laten we eerlijk zijn. De meeste mannen hebben geen mooie benen. Te wit, te behaard of te dik. Dat moet je je collega's niet aan willen doen."

,,Helaas zien we in Nederland een glijdende schaal", treurt De Vries. ,,Slippers bijvoorbeeld, droegen we vroeger alleen op de camping. Maar kijk om je heen. Er zijn altijd wel twee of drie collega's die denken dat het wel kan. Of nog erger, een hemd zonder mouwen, dat vind ik echt crimineel."

Quote Collega's en relaties willen niet geconfron­teerd worden met jouw lichamelij­ke gebreken. Stefan de Vries

Extra zorgwekkend volgens De Vries is dat de zomers heter worden. ,,Ik vrees het ergste. En dat terwijl het echt anders kan. In Italië is het de hele zomer warm maar de mannen lopen er allemaal pico bello bij. Een lange linnen broek en een katoenen overhemd bijvoorbeeld. En geloof me, dat is ook nog koeler dan een korte broek. Als de zon rechtstreeks op je blote benen schijnt heb je het sneller warm."

Casual wordt geaccepteerd

Glijdende schaal of niet, bij modezaak Wildenberg/Ynformal op de Kleine Berg in Eindhoven zien ze de laatste jaren dat casual kleding steeds meer geaccepteerd is. ,,Een paar jaar terug had ik altijd een colbertje in de auto liggen als ik naar een afspraak ging, maar dat doe ik steeds minder", bekent eigenaar Niels Wildenberg, die op verzoek van de krant een zomerse combinatie samenstelde van een luchtig colbertje van de eigen kleermaker en een linnen overhemd, lange broek en witte sneakers. ,,Zo kun je prima naar kantoor."

Maar moet de korte broek dan helemaal in de ban? Voor de vakanties maakt De Vries een uitzondering. ,,Maar dan geen halve zwembroek maar een mooie bermuda." Of zoals Niels Wildenberg zegt: ,,Je moet er wel de benen voor hebben. Ben je wat gebruind, er het type voor, dan kan het eerder." Voor de vakanties maakt De Vries een uitzondering als het gaat over korte broeken. ,,Maar dan geen halve zwembroek maar een mooie bermuda. Zelf trek ik die alleen aan op het strand of op de boot. Maar ja, volgens mijn vriendin heb ik dan ook hele mooie benen."

Quote Je moet er wel de benen voor hebben. Ben je wat gebruind, er het type voor, dan kan het eerder. Niels Wildenberg

Over vrouwen gesproken. Die hebben volgens De Vries een streepje voor als de temperaturen stijgen. ,,Dat is altijd zo geweest. Als je als man op chique moet is een smoking de enige optie. Vrouwen kunnen veel vrijer combineren. Te kort is niet goed maar een jurk of rok met mooie schoenen kan prima."

Helaas dus voor de mannen die hun benen volgens De Vries gewoon in een lange broek moeten verstoppen. ,,Als het echt warm is kan ook een nette polo prima. Maar echt, daar ligt de grens. De wereld is al lelijk genoeg dus denk even na voor je toch die korte broek aantrekt." Voor wie toch per se met korte pijpen naar het werk wil, raadt Wildenberg aan te gaan voor een korte broek en een polo in slanke snit in effen kleuren.

Enquete poll Mannen kunnen best naar het werk in een korte broek Eens

Oneens Mannen kunnen best naar het werk in een korte broek Eens (69%)

Oneens (31%)