Korte maar hevige brand op eerste verdieping van huis in Eindhoven

PSV rukt met pijn en moeite op naar plek twee, dankzij juweeltje Ihattaren

13 december PSV heeft met pijn en moeite een zege op FC Utrecht weten te boeken. Het patroon was hetzelfde als in veel andere wedstrijden. In een fase voor rust speelde PSV goed en kwam een 2-0 voorsprong op het bord. Na rust zakte het niveau, kwam FC Utrecht terug tot 2-1 en moesten de Eindhovenaren soms bibberen.