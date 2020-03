Korte procedure voor aanvragen bijstand in Eindhoven vanwege corona-crisis

Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het rijk heeft de bijstandsverlening door gemeenten tot een van de ‘vitale processen’ benoemd tijdens de crisis die is ontstaan door de uitbraak van het corona-virus. Wie zijn werk verliest en daardoor in acute financiële problemen komt, zoals zzp’ers, komt bij de gemeente terecht. Om snel hulp te kunnen bieden wordt de procedure ingekort. Dat betekent dat het Participatiebedrijf niet om advies wordt gevraagd. De gemeente gaat de beslissing meteen zelf nemen.

Een andere maatregel die de burgemeester en de gemeenteraad bekend maken, is het niet doorgaan van alle commissievergaderingen tot 6 april. De raadsvergadering van dinsdag 7 april gaat wel door, maar dan zonder pers en publiek. Die zijn aangewezen op de livestream via internet. Alleen onderwerpen die geen discussie opleveren of waarvan de wettelijke termijn dreigt te vervallen, zullen op 7 april besproken worden. Welke dat precies zijn, wordt bepaald doordat de raadsfracties eerst vragen kunnen stellen over enkele onderwerpen. In ieder geval moet de gemeenteraad wil de meerjarenbegroting van Brainport Development vaststellen.