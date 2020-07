Korte straf voor messteek in rugzak op Stratumseind Eindhoven

Met een oestermes stak hij april vorig jaar diep in de nacht in de rugzak van een voorbijganger. Toen deze zich omdraaide werd hij bedreigd, net als een getuige. Het Openbaar Ministerie ging aanvankelijk uit van een poging om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, maar dat streepte de rechtbank door. A. stak gericht in de hockeytas van het slachtoffer en er was nauwelijks of geen kans op een echt grote wond.