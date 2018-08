'Kosten/baten-analyse nodig' over groei Eindhoven Aiport

Vermoede­lijk handgra­naat afgegaan bij shishaloun­ge aan Leenderweg Eindhoven

19:21 EINDHOVEN - De politie onderzoekt of een horecazaak aan de Leenderweg is getroffen door een explosief. Dit is mogelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag ontploft. Volgens de politie is het gebruikte explosief vermoedelijk een handgranaat.