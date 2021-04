Kosten voor terugroepactie drukken Philips-cijfers

Nieuw Eindhovens alt­pop-duo Fleur de Sel: ‘We durven altijd eerlijk naar elkaar te zijn’

25 april EINDHOVEN - Liefhebbers van Nederlandstalige ‘altpop’ zagen ze misschien al voorbij komen: Teun Peeters en Janneke Gordebeke uit Eindhoven. Samen vormen ze Fleur de Sel. ,,We proberen een zekere kwetsbaarheid en oprechtheid over te brengen in onze muziek, zonder schroom.”