KOZP Eindhoven: meld racisme tijdens carnaval

EINDHOVEN - Een nieuwe actie van Kick Out Zwarte Piet om Eindhoven en Helmond is niet bedoeld als heksenjacht, maar om racisme en discriminatie tijdens carnaval in beeld te brengen.

De Eindhovense afdeling van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept carnavalvierders in Eindhoven en Helmond op melding te maken van racisme tijdens de komende carnavalsdagen. ,,Natuurlijk willen we geen heksenjacht ontketenen", reageert Marieke Stam namens de actievoerders. ,,Wat we wel willen is monitoren en in beeld brengen of er tijdens carnaval sprake is van racisme en discriminatie.”

Directe aanleiding daarvoor zijn oproepen links en rechts van pro-Zwarte Pieters om tijdens het komende carnaval als Zwarte Piet verkleed te gaan, aldus Stam. KOZP ijvert al jaren voor het afschaffen van Zwarte Piet, en vindt daarbij voorstanders van de traditionele uitdossing van de hulp van Sinterklaas op de weg. In november van 2018 kwam het in Eindhoven nog tot een confrontatie tussen beide groeperingen.

,,Ook tijdens het carnaval past het niet om jezelf met een blackface uit te dossen", zegt Stam namens KOZP. ,,We vragen mensen daarom daar melding van te maken bij Radar, het landelijk meldpunt voor discriminatie en racisme. Bij voorkeur door er foto's te maken en er verslag van te doen. En niet alleen van een blackface trouwens, maar bijvoorbeeld ook van het discrimineren van Aziaten naar aanleiding van de Coronavirus-crisis ”

Een woordvoerder van Radar laat weten dat het bureau niet op de hoogte was van de actie van KOZP in EIndhoven en ook in Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond, maar daar verder ook geen problemen mee heeft. ,,Onze wettelijke taak is het om klachten over racisme of discriminatie te onderzoeken. Elke melding die hier naar aanleiding van het komende carnaval binnenkomt, zal dan ook serieus bekeken en onderzocht worden.”

Voorzitter Ivo Soetens van de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) benadrukt dat volgens hem racisme sowieso uit den boze is. ,,Dus ook tijdens carnaval. Maar laten we wel wezen. Natuurlijk moet je ook tijdens carnaval niemand kwetsen, maar mensen moeten zich tijdens het volksfeest dat carnaval nu eenmaal is ook niet te snel gekwetst voelen. Het moet wel leuk blijven, natuurlijk.”