Krachtpatser Matthieu (37) was topfit, maar ligt nu in het ziekenhuis met corona: ‘Blijkbaar veel mensen die denken dat het nep is’

Matthieu Onderdijk was die zondagmiddag doodziek. De krachtpatser uit Eindhoven was benauwd, hapte naar adem, kon amper praten. ,,Bel nou maar naar de huisartsenpost, dit is niet goed’’, zei een goede vriendin. ,,Nadat ik gebeld had, stond binnen een paar minuten een dokter in mijn huis. Voor ik het wist, lag ik in de ambulance.’’