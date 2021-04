Krappe woningmarkt zorgt voor problemen bij plaatsen asielzoekers en ‘gemopper in de wijk’

EINDHOVEN - De huizenmarkt in de regio staat zo onder druk, dat het gemeenten niet lukt om voldoende woningen te vinden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ook ontstaat gemopper in de wijken als schaarse woonruimte wordt vergeven aan ‘urgent woningzoekenden’.

Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre schrijven daarin hun opdracht voor 2021 - oftewel het aantal statushouders dat ze moeten plaatsen - hoogstwaarschijnlijk niet te halen. ,,Het wordt moeilijk, zo niet onhaalbaar.”

Toename aantal statushouders

Voor de eerste zes maanden van dit jaar gaat het voor de SGE-regio om 401 personen, die bijvoorbeeld uit een azc afkomstig zijn of vanwege gezinshereniging een huis zoeken. ,,En voor de tweede helft van 2021 verwachten we uit te komen rond 320", stelt een woordvoerder. ,,Tegenover 356 in héél vorig jaar.”

De toename komt op het moment dat de huizenmarkt steeds meer onder druk staat, zegt de Veldhovense wethouder Hans van de Looij, binnen de regio 'bestuurlijk trekker’ voor de huisvesting van statushouders. Hij noemt als oorzaak naast het chronisch tekort aan woningen ook een ‘lage mutatiegraad’, wat betekent dat er relatief weinig mensen verhuizen. ,,Laat duidelijk zijn: statushouders hebben recht op een woning en we willen onze taakstelling halen. Maar het moet realistisch zijn, ook ten opzichte van andere, ‘gewone’ woningzoekenden.”

Statushouders en andere woningzoekenden met een zogeheten urgentieverklaring - die bijvoorbeeld ook wordt verstrekt om medische redenen of bij sloop van huizen - komen vaak in wijken met veel sociale huurwoningen terecht. Dat zorgt daar voor druk op de leefbaarheid en meer polarisatie, schrijven de gemeenten. ,,Als er meer urgent woningzoekenden in de buurt komen wonen terwijl het aantal beschikbare huizen er juist afneemt, voelen mensen zich gepasseerd en boos", zegt Van de Looij daarover.

Oplossingen

De oplossingen die door de regio worden aangedragen om de druk op de huizenmarkt te verlichten zijn niet nieuw: snel bouwen, bijvoorbeeld via de Woningbouwimpuls waar al meermaals gebruik van werd gemaakt. Ook willen de gemeenten meer mogelijkheden met tijdelijke huizen en een snellere afhandeling van bezwaren tegen bestemmingsplannen. ,,Dit schrijven is ook bedoeld om kracht bij te zetten waar we al vaker voor pleiten", aldus voorlichter van de SGE.

Van de Looij wil bovendien namens de regio een signaal afgegeven richting de minister over procedure rond het huisvesten van statushouders. Zo pleit hij voor een meer ‘continue instroom’. ,,In plaats van met pieken en dalen, zoals nu. Dan is ook maatwerk mogelijk.”