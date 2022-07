Kregen The Handy Boys de Katholieke Arbeidersjeugd op de banken in 1961?

EINDHOVEN - Een optreden van The Handy Boys tijdens een bijeenkomst van De Katholieke Arbeidersjeugd, vermoedelijk in Eindhoven. Wie weet wie er in 1961 in dit bandje zaten en wat voor muziek ze speelden? En wie heeft er nog herinneringen aan de Katholieke Arbeidersjeugd? Want wat voor bijeenkomsten waren dat eigenlijk? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Vraag het de deelnemers aan de Elfstedentocht van 1963 maar. Het was een van de strengste winters in ons land en op de foto van vorige week, zaten ook de deelnemers aan een militaire oefening op de Oirschotse Heide in de sneeuw.

Afgebroken stelen

In 1963 was hij er niet bij maar ook in de winter van 1955 en 1956 was het volgens Jan Rosenbrand goed koud. De Eindhovenaar, destijds groepscommandant in Oirschot had op zo’n koude dag een velddienst. ,,We gingen met het hele peloton te voet de hei op. De vorst zat tientallen centimeters in de grond maar de luitenant vond het toch een goed idee om ons schuttersputjes te laten graven. De ene na de andere steel van de schoppen brak natuurlijk af. De volgende dag kondigde de minister van Oorlog af dat alle velddiensten werden afgelast.”

Jacques van Hout werd in 1974 gelegerd in de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot. ,,In een peloton van 25 jongemannen. Ik nam een bed zo ver mogelijk van de deur zodat ik onverwachte controles van onze sergeant niet als eerste onderging. Een kleine maar zwaargebouwde man van Indonesische afkomst, weet Van Hout nog. Kwam altijd blaffend de zaal binnen om even later grapjes te vertellen.”

Seksuele uitspattingen

Van Hout herinnert zich ook nog een Brabander uit zijn peloton. ,,Iedere zondagavond moesten we zijn seksuele uitspattingen van het weekend aanhoren. Hij spaarde ons geen enkel detail en als je er wat van zei, werd hij kwaad. Die hebben we toen een keer flink aangepakt en daarna was het klaar.”

In februari 1974 deed het peloton van Van Hout mee aan een oefening op de Oirschotse Heide. ,,Daar werden we echter compleet genegeerd door de officieren. We kregen wel een paar lucifers om een geïmproviseerde barbecue aan te maken, maar het begon te regenen en alles werd nat. Het stuk vlees hebben we uiteindelijk rauw opgegeten. Tegen de avond daalde de temperatuur. De regen werd ijzel en terwijl de officieren terugkeerden naar hun warme kazerne, lagen wij doorweekt in onze tentjes. De volgende dag hebben we gestaakt.”

Vliegen uit het raam

Jos Coppen uit Waalre kan zich een barre tocht van Oirschot naar Zuid-Limburg herinneren. ,,Als pelotonscommandant en met een compleet bataljon. Veel hadden nog nooit zo ver gelopen. Terug op de kazerne ging bij hen na een paar biertjes het licht al uit. Ik kan me nog iemand herinneren die dacht dat hij kon vliegen. Hij sprong zo uit het raam van de eerste etage.”

