Kridsana Rodnit uit Veldhoven was neergestoken bij AH in Eindhoven, maar niet haatdragend

Niet meer verdwalen in Eindhoven dankzij de wandelende wegwijzers

16:00 EINDHOVEN - Dolen door de binnenstad op zoek naar het station, de bioscoop of een speciale winkel is er niet meer bij. De navigators hebben dat als snel in de gaten en stappen er op af. Duidelijker kunnen ze het niet maken. Sweater en jack in Eindhovens rood in vanuit een rugzak steekt een steel met daaraan een rode pijl met de tekst NAVIGATOR. Deze twee vrouwen willen niets liever dan hun medemens van dienst zijn.