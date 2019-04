Krimp Eindhoven Airport kost honderden banen

Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport beperken tot 30.000 per jaar gaat flink ten koste van de werkgelegenheid. Krimp van de luchthaven zou namelijk leiden tot een verlies van zo'n 625 banen. Het gaat dan zowel om directe banen - op de luchthaven zelf - als om indirect werk: bij vervoersbedrijven, in de horeca en bij toeleveranciers van de luchthaven.

Dat aantal van 625 is bijna een kwart van het aantal van 2570 directe en indirecte banen dat Eindhoven Airport oplevert bij een jaarlijks aantal vluchten van 43.000. Dat blijkt uit onderzoek van dit zogenoemde krimpscenario dat is verricht door het Rotterdamse bureau Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bovendien zou Eindhoven Airport bij een afgenomen aantal vluchten meer het karakter krijgen van een zomerluchthaven van vooral vakantievluchten. Terwijl het juist de bedoeling is dat de luchthaven de komende jaren een zakelijk profiel krijgt, met bestemmingen die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van het zakenleven in Brainport Eindhoven.

Drastisch

Uit het onderzoek blijkt verder dat Eindhoven Airport voor de Nederlandse economie een toegevoegde waarde heeft van 175 miljoen euro. Krimp van de luchthaven zou een drastische daling daarvan tot gevolg hebben: de onderzoekers komen uit op een afname van 40 miljoen euro.

Het onderzoek naar een krimpscenario van Nederlands tweede luchthaven is verricht op uitdrukkelijk verzoek van omwonenden van de luchthaven. Zij drongen daar eind vorig jaar op aan nadat ’verkenner ‘ Pieter van Geel aan de slag was gegaan met een onderzoek naar de toekomstige groei van Eindhoven Airport. Van Geel is aangesteld door minister Cora van den Nieuwenhuizen (VVD). Hij komt eind deze maand met een voorstel voor de toekomstige ontwikkelingen van Airport.