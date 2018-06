Krimp scholen in regio zet voort: scholen moeten rekening houden met bijna kwart minder vmbo'ers

EINDHOVEN - De krimp in het onderwijs, ook regionaal, zet voort. Tot 2030 moeten in Zuidoost-Brabant atheneum en gymnasium (-12%), havo (-11%) en alle vormen van vmbo (-23%) rekening houden met een stevige of zware afname.

De beide ministers van Onderwijs, Slob en Van Engelshoven, hebben de landelijke demografische ontwikkelingen dinsdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. De ministers vragen hierin schoolbesturen samen te werken in plaats van met elkaar te concurreren.

Binnen Zuidoost-Brabant zijn er opvallende verschillen tussen gemeenten. In het basisonderwijs hebben vier van de 21 gemeenten zelfs te maken met groei. In 2024 mogen Eindhoven, Eersel, Gemert-Bakel en Someren rekenen op een toename ten opzichte van 2016.

In de min

Bij de eerste drie zit die tussen de nul en tien procent. Someren is de enige in de regio die boven de tien procent zit. Er zijn in het land maar tien gemeenten die dat halen, waaronder Amsterdam. Someren kon dinsdagmiddag nog niet aangeven waarom de gemeente zo goed scoort.

Alle andere gemeenten in de regio zitten in de min. Bij de meeste zit de afname tussen de nul en tien procent. Vier gemeenten zitten in een nog zwaardere categorie. In Bergeijk, Oirschot, Laarbeek en Son en Breugel bedraagt de afname tussen de tien en twintig procent. Zwaardere dalingen zijn er in het land wel (zelfs meer dan dertig procent), maar niet in Zuidoost-Brabant.

Bouwen

Bergeijk is op de hoogte van de cijfers, aldus onderwijswethouder Manon Theuws. ,,Wij zitten op min vijftien procent. Dat wisten we al. Het is de vergrijzing die ons parten speelt, maar daar hebben meer gemeenten mee te maken. Overigens wordt er weer gebouwd in onze gemeente. We gaan er van uit dat de getallen na 2024 weer mee gaan vallen."

Consequenties

Ton Broeren is algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Hieronder vallen Kempenhorst in Oirschot en het Heerbeeck College in Best. ,,Ik kijk er toch weer van op dat het over behoorlijk grote aantallen gaat. Best daalt met tien procent en Oirschot gaat tot min twintig. Die cijfers betreffen het basisonderwijs, maar die leerlingen gaan daarna naar onze scholen, dus we krijgen er mee te maken."

De twee scholen hebben nu 3150 leerlingen. ,,We hebben eens uitgezocht dat we bij een populatie van 2000 leerlingen nog steeds hetzelfde aanbod kunnen bieden", zegt Broeren. ,,Maar het heeft consequenties voor de hoeveelheid personeel en de gebouwen die je gebruikt. Daar moet je je op voorbereiden."

Fusietoets