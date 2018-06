Kringgildedag Kempenland bij Evoluon: Gilden, toekomst en traditie

De Kringgildedag Kempenland, de jaarlijkse ontmoeting van meer dan vijftig gilden uit de regio, werd zondag voor de tweede keer gehouden bij het Evoluon in Eindhoven. Het toonbeeld van traditie in en rondom het icoon van de toekomst. Directeur Franc Dubbelman van het Evoluon toonde zich een trotse gastheer. ,,Zo kunnen we ook laten zien dat onze deur letterlijk open staat voor het publiek. Wij blijven toegankelijk voor het publiek, ook als het gebouw verkocht is."

Dit jaar is het thema: 'Ontmoeten in immaterieel erfgoed'. Natuurlijk maken de schuttersgilden met hun kleurrijke kostuums en rijke tradities deel uit van dat erfgoed, maar nu was er in het Evoluon ook een tentoonstelling met kramen voor onder meer het Brabantse worstenbroodje, de wielerwedstrijd Acht van Chaam, stoelenmatten en het bloemencorso van Zundert.

Volledig scherm Kringgildedag Kempenland bij het Evoluon. © Bert Jansen

Voor het echte spektakel moesten we buiten zijn. Vanaf het terrein voor de vliegende schotel vertrokken de gilden met hun vendels en trommelaars door de straten van de naastgelegen buurt 't Ven, voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Daar viel de belangstelling wat tegen. Zoveel publiek er was in en rond het Evoluon, zo stil bleef het in de straten. In de Struyckenstraat staat hier en daar een voordeur open met een nieuwsgierige bewoner, zoals Toon Leushuis. ,,Van mij mogen ze blijven", zegt hij. ,,Mooi toch? Die traditie met hun kostuums en die trommels. Voor mijn part hadden ze ook hun geweren mee mogen nemen, maar dat vindt de gemeente misschien niet goed." Op het Hugo de Grootplein staat Peter Thoben met een juryformulier. Hij kent punten toe voor hun presentatie. ,,Ik kijk of ze in de pas lopen, of het er waardig uitziet."

Bankje

Op de Noord Brabantlaan gaat Jo van de Put (76), getooid in de kleuren van het Sint Jorisgilde uit Hapert, op een bankje zitten. ,,Ik ben al 25 jaar lid. Sinds vier jaar mogen wij ook in het uniform meelopen. Maar op mijn leeftijd maak ik kleine pasjes, ik kan niet meer in de maat lopen."

Als de optocht voor het volgepakte bordes van het Evoluon loopt, rijdt de heilige Martinus op zijn paard. Als hij wordt aangeklampt door een kreupele bedelaar, snijdt hij met zijn zwaard zijn mantel doormidden en staat de helft af aan de armoedzaaier. Later op de middag is er nog de massale opmars met paarden en vendeliers.

Ook zijn er wedstrijden met kruisboogschieten, handboog, geweer, bazuinblazen, trommelen en natuurlijk de onderlinge schietwedstrijden tussen de koningen van de gilden. Mario van den Boogaart van het Sint Jorisgilde Stratum is met Henri van Hout de initiatiefnemer van het onderbrengen van de Kringdag bij het Evoluon.

