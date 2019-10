Kringloopwinkel Dorcas aan Brussellaan Eindhoven opnieuw uitgebreid

Dat doet de wethouder vanwege de opzet van de winkel: een flink bedrag van de opbrengst gaat naar armoedebestrijding in Eindhoven. ,,Dit jaar zijn 20 gezinnen uit Eindhoven een week op een geheel verzorgde vakantie geweest, mensen die dat zelf niet kunnen betalen. En volgend jaar zijn we in staat 50 gezinnen zo’n vakantieweek aan te bieden. Dit is en blijft een kernactiviteit van de winkel. We werken hierin nauw samen met Stichting Leergeld Eindhoven”, zegt voorzitter Christiaan de Jager. ,,Daarnaast ondersteunen we een ontwikkelingshulp project in Ethiopië, dat gericht is op duurzame bestrijding van armoede daar.”