Kringloopwinkel Woensel-West speelt voor Sinterklaas

Dit doet de kringloopwinkel in Woensel-West in samenwerking met Stichting Samen voor Eindhoven, die probeert maatschappelijke organisaties aan ondernemers te koppelen. Uit 25 aanvragen kozen ze twaalf initiatieven uit in Eindhoven, Eersel en Best, die allemaal een bedrag van gemiddeld 1000 euro ontvangen. Voorwaarde was dat het goede doel in deze regio actief is en zich inzet voor mens, dier of milieu. Ook moesten ze vooraf een concrete bestemming aandragen.