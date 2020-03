Kringloopwinkels in coronatijden: 'Een ramp als we om zouden vallen’

Een oude fiets die het nog prima doet, een lichtelijk verweerd bankstel dat desondanks nog heerlijk zit of een gebruikt doch werkend gasfornuis. Weggooien is, en blijft zonde. Maar breng het toch maar even niet naar de kringloop. Dat vraagt Ad Vogels, regiobedrijfsleider van Het Goed. ,,Ik doe een dringende oproep aan mensen om spullen thuis te verzamelen en pas te brengen als het normale leven weer op gang komt", zegt hij. Omdat anders mogelijk de magazijnen vollopen. En omdat thuisblijven beter is, nu het coronavirus door Brabant waart.