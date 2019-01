‘Kritiek Houben op geld Eindhoven voor urban sports is ongepast’

Portemonnee trekken

Houben zei in zijn nieuwjaarsspeech dat Eindhoven beter het ‘familiebad voor de hele regio’ de Tongelreep had kunnen redden dan zoveel geld steken in een skatehal. Aussems is het met hem eens dat het een ‘gotspe’ is dat het zwembad dicht is en een stad als Eindhoven zo'n voorziening moet missen. Maar hij kaatst de bal ook terug: ,,Als de burgemeester van de rijke gemeente Nuenen dat zo belangrijk vindt voor de regio dan moet hij snel de portemonnee trekken. Dat hebben de buurgemeenten nooit willen doen. En hij krijgt zeker de kans. Want als de tweede fase van de rijksgelden aan bod komt, dan gaat het ook over het voorzieningenniveau en dus over de Tongelreep. Maar dan zal Eindhoven op zoek moeten naar co-financiering voor het zwembad. Dan kan Nuenen helpen.”