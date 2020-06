Kritiek Irisbuurt op plan Stuiverstraat in Eindhoven

,,In 2014 is het bestemmingsplan voor de Irisbuurt gewijzigd zodat er alleen nog grondgebonden woningen gebouwd zouden worden. Dat is niet voor niks gedaan, dat past beter in de buurt. En zeker in de Stuiverstraat, die toch al heel druk is met verkeer en parkeren, onder meer door de coffeeshop aan het begin. Nee, op deze eentonige nieuwbouw zitten wij niet te wachten. Dit draagt niet bij aan de kwaliteit van leven in de straat", aldus bestuurslid Maarten van Berkel van de bewonersorganisatie Irisbuurt. Maar hij benadrukt dat de buurtvereniging wel blij is dat het terrein eindelijk bebouwd wordt. Maar het mag wel wat minder of gevarieerder zijn dan het huidige plan voor de bouwlocatie waar tot vorig jaar vier kleine woningen stonden.



Die pandjes werden jarenlang gekraakt. De krakers wisten te voorkomen dat onder meer woningcorporatie Wooninc. hier een bouwplan realiseerde. Brabants Wonen kocht de grond met de huisjes enkele jaren geleden. Die waren inmiddels in een dermate slechte staat dat sloop niet meer tegen te houden was. Vorig jaar zomer gingen ze tegen de vlakte. Nu ligt het bestemmingsplan dat nodig is om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken, ter inzage bij de gemeente.