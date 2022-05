Kritiek op beloningen zwelt ook bij Signify-top aan

LIVE | FC Eindhoven vervolgt play-offs om promotie op bezoek bij ADO Den Haag

• FC Eindhoven versloeg over twee wedstrijden De Graafschap (4-1), ADO Den Haag was te sterk voor NAC (4-2). • In de reguliere competitie eindigde ‘FCE’ op de derde plek, ADO bezette plek vier. • Joey Sleegers is nog één goal verwijderd van een speciale plaatsje in het Jan Louwers Stadion.

19:00