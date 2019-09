Kritiek op gemeente Eindhoven: ‘Zorgbureau is meer een muur’

Stikstof: voorstel Remkes gaat Brabants veehoude­rij­be­leid achterna

25 september EINDHOVEN - Verouderde stallen aan de rand van kwetsbare natuur moeten worden uitgekocht en gesaneerd. En andere veeboeren dienen versneld te investeren in een duurzaam stalsysteem. De landbouwmaatregelen waarmee de commissie-Remkes de stikstofimpasse in Nederland te lijf wil gaan, lijken daarmee verdacht veel op het beleid dat in Brabant allang is ingezet.