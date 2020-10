Kritiek op uitzonderen theaters: ‘Gesubsidieerde instellingen mogen 120 mensen binnen laten, wij maar 30’

Video Yvon Mvogo na behalen Europa League: ‘We hebben tegen Rosenborg karakter getoond’

1 oktober Yvon Mvogo (26) toonde zich een gelukkig man na de 0-2 overwinning van PSV tegen Rosenborg BK. Hij weet uit ervaring - bij Young Boys en RB Leipzig - hoe het is om in de groepsfase van de Europa League te spelen. ,,De Europa League halen was een belangrijk doel voor ons. Dat zag je wel terug.”