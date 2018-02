Kritiek provincie op begroting Eindhoven: Niet verder interen op reserves

Toezicht

De provincie vindt de miljoenentekorten waar Eindhoven mee kampt geen reden om de gemeente nu al onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen. 'Wij zijn van oordeel dat de begroting 2018 niet structureel en reëel in evenwicht is. Het is echter voor ons voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming (2021) tot stand zal worden gebracht. Wij beoordelen uw begroting als 'voldoet met kanttekeningen', zo schrijft de provincie. ,,Uw gemeente krijgt de kleur 'oranje' op de kaart, die wij in april 2018 op onze website zullen publiceren.'

De oorzaak van de miljoenentekorten van de gemeente komen enerzijds doordat er veel meer mensen in de bijstand zitten dan de gemeente had verwacht, en anderzijds doordat er veel meer geld aan zorg is uitgegeven dan gedacht. De provincie merkt op dat de onderbouwing van de door de gemeente ingeboekte bezuinigingen - 'een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 30 miljoen in 2021' - nog niet volledig concreet is. Ze heeft daar begrip voor, omdat veel van de taken in het sociaal domein pas sinds 2015 onder de gemeente vallen. 'Wij hebben daarom het pakket aan maatregelen minder zwaar meegewogen bij ons oordeel of uw (meerjaren)begroting structureel en reëel in evenwicht is. Bij de eerstvolgende (meerjaren)begroting zullen wij het pakket maatregelen wel toetsen op hardheid en haalbaarheid. Wanneer het pakket dan niet voldoet aan onze toezichtcriteria kunnen wij de saldi van de (meerjaren)begroting negatief bijstellen. Wij vertrouwen er echter op dat u erin zult slagen om in de loop van 2018 de nodige vorderingen te maken met de realisatie van deze maatregelen. Derhalve verzoeken wij u om ons uiterlijk 1 juli 2018 te informeren over de voortgang van deze ombuigingsmaatregelen.'