Kritische band Pussy Riot zat in Russisch strafkamp en komt in januari naar Effenaar in Eindhoven

EINDHOVEN - Over een dikke maand staan de Russische muzikanten en activisten van Pussy Riot in de Effenaar. De punkband werd internationaal vooral bekend toen een deel van de leden anderhalf jaar doorbracht in een Russisch strafkamp. Het optreden in Eindhoven is nog niet uitverkocht.

De vrouwen werden tot dat strafkamp veroordeeld omdat ze in februari 2012 een dienst verstoorden in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In een ongevraagd optreden bekritiseerden zij het beleid van de Russische president Vladimir Poetin. Ze sloegen tijdens de show onder meer tegen de kruizen. Twee van de groepsleden konden niet lang daarna Rusland ontvluchten.

Van de andere drie werden er twee veroordeeld tot twee jaar in het strafkamp. Daarop volgde veel kritiek vanuit de hele wereld. Ze zouden in het kamp mishandeld zijn. De muzikanten werden bijvoorbeeld over de grond gesleurd. Nadat zij in hongerstaking ging, werd één van de dames verbannen naar een ander kamp in Siberië. Uiteindelijk kwamen de twee na anderhalf jaar vrij, vanwege een amnestiewet. Zelf stelden de vrouwen dat Poetin hen vooral liet gaan als een PR-stunt, in verband met de aankomende Winterspelen in Sochji.

Eind 2013 gaven de vrijgelaten leden aan te stoppen met hun shows. De anderen gingen door, ondanks bedreigingen en een mishandeling. Daarna lag de band nog geregeld in de clinch met de Russische overheid. Zo waren in maart dit jaar twee leden een aantal dagen van de aardbodem verdwenen. Naderhand bleek dat ze door de politie in de Krim opgepakt waren. In september belandde een woordvoerder van de activisten op de intensive care, naar verluid werd hij vergiftigd door de Russen.

Finale WK

In juli verstoorden de leden de finale van het WK voetbal in Rusland door het veld op te rennen. Dit deden zij om aandacht te vragen voor vrijheden en rechten van vrouwen. Een rechtbank heeft uiteindelijk vijftien dagen cel opgelegd voor de actie.

Effenaar

Het Groningse drietal OOO (Out of Order) verzorgt het voorprogramma in de Effenaar. ,,Deze garagepunkband bestaat nog maar een aantal jaar, maar ze gaan net zo snel als hun liedjes. Tweede EP High Pressure kwam eerder dit jaar uit en eerder stonden ze al in het voorprogramma van Chastity Belt en Peach Kelli Pop.”