Kroegen in Eindhoven en Helmond maken van de nood een deugd

Grote onzeker­heid bij organisato­ren: annuleren of Snollebol­le­kes met 1,5 meter afstand?

21:13 EINDHOVEN - Concert- en festivalorganisatoren in de regio verkeren in grote onzekerheid. Verplaatsen, cancelen of doorgaan? ,,Iedereen is aan het wachten.” Ondertussen koopt niemand nog een kaartje en komt er niks binnen. Grootste speler Mojo Concerts wil dat het hele festivalseizoen wordt geschrapt. Berichten uit de metal, het levenslied en de dance.