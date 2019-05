Kroegen op het Stratumseind mogen dit jaar vier keer langer open blijven

‘Verlaatjes’

Eerder startte de gemeente een proef met verlate sluitingstijden in het weekend voor horeca op de Dommelstraat en de Markt, later aangevuld met Strijp-S. Horecagelegenheden kunnen daarbij tien keer per jaar een ontheffing krijgen -een 'verlaatje'- om tot acht uur ‘s morgens open te blijven. Van de regeling maakt vooral de Effenaar dankbaar gebruik. De proef werd begin dit jaar omgezet in een definitieve regeling en bleek bovendien te zijn uitgebreid naar het Stratumseind, zonder dat daarover overlegd was met omwonenden. Die reageerden woedend. De nu bedachte pilot is volgens List een compromis, afkomstig uit de koker van de omwonenden -vier vve’s- en de ondernemers.

Tom van Brussel, voorzitter van de ondernemersvereniging en uitbater van café 't Lempke, is blij met de proef. De kroegbazen zitten volgens hem niet te wachten op ‘verlaatjes’. ,,Met de huidige sluitingstijden, ook in het weekend, zijn we tevreden. Maar het is wel prettig om een paar keer per jaar langer open te kunnen zijn. We willen niet het onderste uit de kan en willen hiermee bewijzen dat we een paar keer per jaar langer open kunnen blijven, zonder overlast.” De regeling zorgt er volgens hem ook voor dat stappers aan het eind van de avond niet hoeven uit te wijken naar andere steden, zoals Tilburg, dat ruimere openingstijden hanteert. ,,Eindhoven moet een trekpleister zijn voor de hele regio.”