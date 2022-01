Kruipruimte diende als hennepdrogerij, burgemeester Eindhoven sluit huis voor drie maanden

Amputatie benen betekende einde voor zwervend bestaan van Uldis in Tongelre, maar hij heeft de draad weer opgepakt

EINDHOVEN - ‘De vrolijke zwerver’ wordt Uldis Kluga genoemd en hij is wereldberoemd in de Eindhovense wijk Tongelre. Elke dag vindt hij zijn weg naar Albert Heijn, waar hij met vrienden en bekenden voor de deur zit te kletsen en een biertje drinkt. Dat kan nu weer, maar dat was aan het begin van dit jaar wel anders.

6 januari