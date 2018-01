Kruising bij Van Abbemuseum Eindhoven snel aangepast

Klok en Peel in Asten is leukste uitje van Brabant

19:55 ASTEN - Het Klok en Peelmuseum in Asten is voor het tweede jaar op tijd verkozen tot het 'ANWB Leukste Uitje van Noord-Brabant 2018'. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Vakantiebeurs in Utrecht.