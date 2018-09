Kruising Bilderdijklaan en Wal in Eindhoven blijft problematisch

Voor de zoveelste keer was het vrijdagochtend raak op de kruising Bilderdijklaan met de Wal . Begin dit jaar kwam op de kruising een 58-jarige fietsster om het leven nadat ze was aangereden door een automobilist. De vrouw die vrijdag werd aangereden, kwam er met lichte verwondingen vanaf. Ze werd over het hoofd gezien door een bestuurder die vanuit de stad richting het zuiden reed. ,,Net toen de vrouw met haar fiets de kruising passeerde, gaf de automobilist gas", zo vertelt een woordvoerder van de politie.

Extra maatregelen

Michel van Maurik weet nóg wel een maatregel die de gemeente kan nemen. Ten tijde van het ongeluk was hij toevallig namens de Ergon aan het werk in de groenstrook bij de kruising. ,,Ik snap niet dat er op de rijbaan van de auto's geen haaientanden staan. Dat maakt de situatie mijns inziens nog veel duidelijker." Van Maurik had zijn gehoorbeschermers op en zag of hoorde het ongeluk niet gebeuren. ,,Toen ik me omdraaide lag ze er al. Een vrouw van eind dertig met haar been half onder de auto. In eerste instantie was ze ook buiten bewustzijn. Ik heb haar gestabiliseerd en toen kwam de ambulance."