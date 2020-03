Kruising Vestdijk-Geldropseweg in Eindhoven nu ook dicht

Dat betekent dat het hele stuk Hertogstraat-Vestdijk tot aan de Kleine Bleekstraat nu onder handen wordt genomen. Dat moet in juni klaar zijn.



De kruising Vestdijk-Bleekstraat-Bleekweg-Kleine Bleekstraat is sinds maandag weer open. Verkeer vanuit de Bleekstraat én de Kleine Bleekstraat kan alleen rechtsaf op de Vestdijk richting binnenstad. In deze nieuwe situatie is de Bleekweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer; hier is een fietspad van gemaakt tussen de Onderdoor en de Vestdijk. Bedrijven in de voormalige Schellensfabriek zijn alleen bereikbaar via de poort in het gebouw aan de Vestdijk.