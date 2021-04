Kruisstraat tijdelijk afgesloten wegens lastig te vinden brand

Aangezien Eindho­venaar zich niet wil laten helpen of behandelen, rest hem alleen de cel

16:41 DEN BOSCH - Of hij het zelf doorhad, blijft in het midden. Maar nadat een Eindhovense verdachte omstandig duidelijk maakte dat hij niet meewerkt aan hulpverlening, behandeling en/of begeleid wonen, bleef er voor het Openbaar Ministerie niets anders over dan een onvoorwaardelijke celstraf te eisen.