Kruisweg Sint-Joriskerk krijgt nieuw likje verf

In opdracht van pastoor Laurentius Dijkmans zette de familie Windhausen zich ruim honderd jaar geleden in Roermond aan een bijzondere klus. Niet de schilderijen op zich: vader Albinus had al een reputatie waar het gaat om het uitbeelden van wat Christus de laatste dag voor zijn sterven heeft moeten ondergaan. Later zijn zijn zoons Albin en Paul in zijn voetsporen getreden. De naam Windhausen staat voor meer dan vijftig kruiswegen. Die van de Sint-Joriskerk is bijzonder, omdat die niet veertien, maar zestien schilderijen telt.