Kuchschermen voor 6000 bussen: wapen tegen corona en zwartrijden

VIDEO Gutiérrez en Thomas terug bij PSV, dat voor 1200 toeschou­wers traint in het Philips Stadion

18:08 PSV trainde woensdagmiddag voor 1.200 supporters in het eigen Philips Stadion. Voor veel fans was het de eerste keer dat ze weer in het Eindhovense stadion waren, sinds het duel met Feyenoord van 1 maart. Alleen cabaretier Rob Scheepers trad in de tussentijd voor publiek op.