Kuddevolk en viruswappies, allemaal zijn ze toe aan een beter 2021

EINDHOVEN - Meneer Frits kijkt uit over een Markt vol opgestapelde terrassen in de Eindhovense binnenstad. Ook vandaag houden alleen de duiven hem gezelschap. Witte klodders vogelpoep zitten tot op zijn hoofd. 2020 is onveranderd overgegaan in 2021. Van een jaar vol ellende naar het jaar van de hoop maar daar is de eerste dagen nog weinig van te merken.