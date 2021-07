Kunnen de stakingshesjes de kast in? Actieleiders DAF en ASML blijven kritisch na cao-akkoord

PSV krijgt vastere contouren en speelt tegen PAOK met dezelfde basis

14 juli PSV-trainer Roger Schmidt heeft voor het oefenduel met PAOK Saloniki van woensdagavond niets veranderd aan zijn basisteam ten opzichte van afgelopen weekend. PSV speelde toen tegen VfL Osnabrück. Meest opvallend is dat Philipp Mwene rechtsback is in plaats van Jordan Teze, maar Teze is pas later tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen ingestroomd.