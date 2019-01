Kunst-verkoopdag bij Terre des Hommes Eindhoven na bijzondere donatie

Dinie Govers-Baten studeerde op haar vijftigste af aan de Kunstacademie in Arendonk. Dat was de kroon op haar liefde voor de schilderkunst, die tot dan toe een hobby was. Na het overlijden van Dinie in 2014 en haar echtgenoot in de zomer van 2018, besloot dochter Dorine om het overgrote deel van de collectie te doneren aan Terre des Hommes.

Terre des Hommes is één van de veertien Eindhovense kringloopwinkels. De opbrengst gaat naar projecten van Terres des Hommes. ‘Eerste keus in tweedehands voor het goede doel’, is kort samengevat de uitstraling van de winkel. Veertig vrijwilligers zorgen voor een aantrekkelijke winkel waar het aanbod van tweedehands spullen iedere week vernieuwt.

Buitenkansje

,,Het gaat heel erg goed met ons”, zegt Anja Yska, één van de vrijwilligers. ,,We zijn nu vijf jaar open en hebben momenteel vijftienhonderd betalende klanten per maand.” Marthie Meester: ,,We sorteren alle spullen en maken ze goed schoon, zodat we ze aantrekkelijk kunnen etaleren. Soms prijzen we misschien iets te laag, maar we willen vooral een snelle doorloop en we gunnen onze klanten ook het lekkere gevoel van een buitenkansje.”

Terre des Hommes streeft naar een wereld waar uitbuiting van kinderen niet meer voorkomt. De meeste projecten zijn in Afrika en Azië. In december 2018 startte de organisatie een campagne tegen tienerprostitutie in Nederland. ,,Dat maakt ons werk hier zo nuttig, belangrijk en mooi. Mensen brengen bruikbare spullen, klanten zijn blij met betaalbare en mooie spullen, kleding of boeken en de vrijwilligers zamelen geld in voor betekenisvolle projecten. De afgelopen jaren hebben we al 160.000 euro voor projecten in Oeganda en Tanzania opgehaald. Iedereen blij.”

Speciale opening

De speciale zondagsopening staat volledig in het teken van kunst. Naast de ruim vijftig schilderijen van mevrouw Govers-Baten, zijn er bijzondere kunstboeken, schilderijlijsten en reproducties te koop. ,,En, zoals we dat gewend zijn, voor een heel schappelijke prijs”, benadrukt Meester. ,,Vandaar dat onze prijsstickers de vorm van een druppel hebben: vele beetjes maken één groot bedrag.”