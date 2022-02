Kunstenaars Kunst & Ko: ‘Eindelijk weer een schilderijenfeestje’

EINDHOVEN - Trots zijn de achttien kunstenaars van het Eindhovense atelier Kunst & Ko op hun tentoonstelling die momenteel bij VDL Art in de Heuvel te zien is. Hun vrolijke en kleurrijke werk is dan ook een feest voor het oog.

Hoewel het werk van de kunstenaarsgroep van Kunst & Ko wel vaker ergens een podium krijgt, is het de eerste keer dat het nu in een professionele galerie te zien is. Spannend vinden Andrius Gusevas (39) en Elvira de Vries (28) dat niet, maar wel heel erg leuk. Door Covid 19 immers is er ook voor hen de afgelopen twee jaar veel weggevallen. Tijdens de eerste lockdown in 2020 ging het atelier, onderdeel van Lunet Zorg, helemaal op slot, daarna konden de deelnemers er wel weer terecht om te werken, maar was er ook voor hen geen enkele mogelijkheid hun werk te presenteren. En dat vonden ze best saai.

Klant leren kennen

Het uitstapje naar VDL Art ervaren ze dan ook als een mooie gelegenheid weer eens naar buiten te treden. Elvira de Vries zegt daarover: ,, Het is leuk als er hier de komende weken werk van ons wordt verkocht. Maar ik wil die klant dan ook leren kennen zodat die weet wie de kunstenaar is en waarom en hoe ik een kunstwerk heb gemaakt.”

Gooien met verf

De Eindhovense is al van kleins af aan aan het tekenen en schilderen, maar werkt inmiddels breder, maakt ook beelden en keramiek bijvoorbeeld. Ze werkt al tien jaar in het atelier van Kunst & Ko en heeft daar haar draai helemaal gevonden, net als haar uit Litouwen afkomstige collega Andrius Gusevas. Hij is naar eigen zeggen meer van het schilderen. ,,Lekker gooien met verf, dat vind ik leuk. En altijd in lichte vrolijke kleuren, zwart of andere donkere kleuren gebruik ik nooit.” Hij wijst op de torso die hij heeft gemaakt. ,,Die heb ik eerst in gesso gezet, vervolgens beplakt met bladzijden uit tijdschriften en uiteindelijk vol gespetterd met verf.”

Quote Ik plemp de verf met veel liefde op het doek Elvira de Vries , Kunst & Ko

Elvira haalt haar inspiratie vooral uit de natuur. ,,Ik reis veel en graag", vertelt ze. ,,Eerst altijd met mijn ouders, afgelopen jaar voor het eerst zelfstandig, wel met begeleiding. Alle mooie dingen die ik dan tegenkom, sla ik op in mijn hoofd. Gelukkig heb ik een goede harde schijf en onthou precies wat ik heb gezien. Als ik dan weer terug ben weet ik precies wat wat ik wil maken en plemp de verf dan met veel liefde op het doek.”

Beroemd worden

Beide kunstenaars zijn altijd blij als mensen interesse hebben in werk van hun hand en vooral Andrius houdt dat graag in de gaten. Elvira droomt er ondertussen van beroemd te worden. ,,Het zou toch fantastisch zijn als Joe Biden of onze koning en koningin een kunstwerk van me kopen.”

De expositie van de kunstenaars van Kunst & Ko is tot en met 6 maart te zien bij VDL Art, Heuvel 117 (begane grond) in Eindhoven. Kijk voor openingstijden op de website: vdlart.com. Gratis entree.