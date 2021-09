Kunstenaars uit de hele wereld voorzien dit weekend de Berenkuil in Eindhoven van graffiti en street art

EINDHOVEN - De Berenkuil is komend weekend met Step in the Arena voor de twaalfde keer het toneel van internationale kunstenaars die de wanden voorzien van graffitikunst en street art . Nieuw dit jaar is een extra programmaonderdeel op vrijdag dat dieper ingaat op thema's als diversiteit en duurzaamheid.

Step in the Arena Extra vindt plaats in Dynamo. De Tsjechische film Girl Power wordt gedraaid en daarna is er een gesprek met de maker Sany en een van de eerste vrouwelijke graffitischrijvers van Europa, Mickey/Mick La Rock. ,,Het blijft toch nog steeds een mannenwereld, maar in deze film wordt duidelijk dat je geen piemel nodig hebt om graffiti te kunnen schrijven. Dat is ook te zien in de line up. Er staan een tiental vrouwen in het weekend te spuiten in De Berenkuil, zoals bijvoorbeeld uit Nederland Nina Valkhoff, Amanda Guerra, SuusNr1, RenNL en NinaPaintina", licht Mike Dobber van Dynamo toe.

Milieuvriendelijke spuitbussen

De jonge alliantie Aeresol Alliance is dit jaar opgericht en zet zich in voor duurzaamheid binnen de graffitiwereld. Ze denken mee over milieuvriendelijke spuitbussen en proberen artiesten zo veel mogelijk met de trein of auto te laten komen. Meer dan honderdvijftig artiesten komen vanuit Europa naar Eindhoven.

Volledig scherm De Duitse kunstenaar Markus Genesius maakt een enorme graffiti op de gevels van het Videolab op Strijp-S in Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

Om stil te staan bij de eerste televisie-uitzending op 2 oktober 1951 maakt kunstenaar Markus Genesius de muurschildering Back to my Roots op het Videolab op Strijp-S. In het Philips Museum is een kleine expositie te zien van zijn werk.

Step in the Arena is gratis te bezoeken in De Berenkuil. Iedereen is beide dagen welkom van 11.00 tot 20.00. Het festival trekt jaarlijks zo’n 7000 bezoekers.