Kunstenaars uit Eindhoven zijn het eens over auteursrecht lampen

Meer partijen

Volgens Banet en Van Hezik waren niet alleen de twee aan de Design Academy afgestudeerde kunstenaars het oneens over het auteursrecht. ,,Er waren in hun omgeving meer partijen die claimden bij het internationaal geprezen project betrokken te zijn geweest en die hebben de lampen ook -zelfs onder hun eigen naam- op de markt gebracht. Het is een zegen dat aan deze zaak een goed eind is gekomen. Pesach en Wassink kunnen nu eindelijk verder met het maken van kunst en het vermarkten van hun producten. Bijzonder is dat niet alleen het auteursrecht is verworven over de eerste series van de Stacked Lights, maar ook over alle andere daarop geïnspireerde lampenseries.”