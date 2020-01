Kunstgrasvelden Eindhoven door brandstichters vernield

Recherche­chef na opnieuw beschie­ting van shishaloun­ge in Eindhoven: ‘Dit is zorgelijk’

12:28 EINDHOVEN - Bij de politie in Eindhoven zijn er grote zorgen om de ontwikkelingen rond waterpijpcafés, na alweer een beschieting in de stad. In de nacht van woensdag op donderdag werd de gevel van Pool 8 & Lounge Villa 040 aan de Bleekweg beschoten. De derde in een half jaar tijd.