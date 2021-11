Kunsthandelaar, 77 jaar, maar ook schuldig aan drugslab Bladel? Justitie denkt van wel en eist celstraf

De rechtszaak, dinsdag in Den Bosch, begon ooit met een inval van de politie in een bedrijfshal aan de Raambrug in Bladel, in november 2018. Dat daar een drugslab had gedraaid, wordt door niemand ontkend. Ook de 77-jarige man die destijds in een woning bij het bedrijfspand woonde, gaf het toe.