Kunstmatige intelligentie: computer tuurt naar oneffenheden op spoor

Nederland heeft een van de drukste spoorwegen ter wereld, maar ook een van de veiligste. Dat laatste is mede te danken aan een nauwkeurige inspectie van de rails op defecten. Vroeger was dat monnikenwerk voor een hele ploeg mensen en nu een klus voor computers. Met een vernuftig systeem van AI, ontwikkeld door ingenieursbureau CQM in Eindhoven en nu uitgevoerd door het bedrijf Asset Insight.