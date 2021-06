Kunstmatige Intelligentie ingewikkeld? Een kind kan de was doen beloven TU/e en Brainport

Parkeerga­ra­ge Genneper Parken is al half jaar klaar en gaat nu eindelijk open

31 mei EINDHOVEN - Een half jaar na de voltooiing gaat de Park & Ride Genneper Parken in Eindhoven dinsdag 1 juni open voor iedereen. De parkeergarage werd in december opgeleverd maar bleef vanwege corona dicht. De voorziening is gebouwd om bezoekers van de binnenstad een alternatief te bieden voor de dure parkeergarages in het centrum en verkeer uit de binnenstad te weren.