Kunststof wegdek voor brug Tongelresestraat Eindhoven

Wynwood in Eindhoven wordt Mood Strijp-S

15:35 EINDHOVEN - Het Eindhovense restaurant Wynwood wordt op 1 september omgedoopt tot Mood Strijp-S. Eigenaresse Eveline Wu gaat in het restaurant aan de Torenallee de Frans-Aziatische keuken voeren, net als in restaurant Mood aan de Wal in het centrum van Eindhoven.