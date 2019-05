Kunstwerk De Puttertjes hebben nieuw nest in buurt Mensfort in Eindhoven

Met de sloop van veel gebouwen uit de wederopbouwperiode verdwijnt ook de kunst uit die periode uit het straatbeeld en in de opslag. Ook de kunstwerken in en om het oude Van der Puttlyceum aan de Van Vorststraat dreigden in een stoffig kunstdepot te belanden, las Hans Segers twee jaar geleden in de krant. Hij kwam meteen in actie om in ieder geval het meest karakteristieke kunstwerk te behouden voor de wijk, de Puttertjes van beeldhouwer Gerard Bruning.

Als oud-leerling roept het kunstwerk dat een stel vogels moet voorstellen en dat meer dan een halve eeuw bij de hoofdingang stond, bij hem bijzondere gevoelens op. ,,Ik vind het een schitterend kunstwerk, al komt dat vast ook omdat het voor mij iets nostalgisch heeft. Ik kwam in 1963 op school en een jaar later is het geplaatst. Het beeld is dus 55 jaar oud maar het oogt nog steeds modern."

Voortuin

Een geschikte locatie had hij ook al. De voortuin van appartementencomplex Frankrijk Staette aan de Willem de Bruynstraat, waar hij secretaris van de vereniging van eigenaars (VvE) is. Samen met voorzitter Cees van Rooij startte hij twee jaar geleden het reddingsplan. In de openingsspeech bedanken ze alle partijen die hen daarbij hielpen. De sponsoren waaronder buurtvereniging Leefbaarheid Mensfort voor de financiële ondersteuning en de Henri van Abbestichting en erfgoedvereniging Heemschut voor hun advies. En schrijver Wim Daniëls, die tijdens een lezing in de wijkbieb werd gestrikt, voor de begeleidende tekst bij hun aanvraag.

Segers dacht toen nog dat het in een maand of twee gepiept ging zijn. ,,Ik dacht: we pakken dat gewoon op en zetten het hier neer." Al in het eerste gesprek met het bedrijf CRA Vastgoed, dat als projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het herbestemmen, bleek het een lange weg van procedures en aanvragen te worden. Bijkomend probleem was de deplorabele staat van het werk, zo ontdekten ze toen ze het door planten overwoekerde beeld van dichtbij bekeken. Restauratiekosten werden geraamd op 40.000 euro, bijna net zoveel als het werk gekost had. ,,Toen dacht ik wel even: waar zijn we aan begonnen?"

Nieuw plan

Na overleg met de Henri van Abbe stichting lag er een nieuw plan voor ongeveer de helft. De sokkel bleef achter op het schoolplein, het beeld zelf werd dwars doormidden gezaagd en naar de restaurateur in Bergeijk gebracht. Onlangs streken de vogels neer op hun nieuwe nest. Leerlingen van basisschool Atalanta verrichten de opening. Ook bewoners van het complex zijn aanwezig, onder wie een aantal voormalig leerlingen. Ook woont er met Mevrouw Brouwer een oud-docente in het complex. Vanaf de jaren zestig gaf ze tien jaar lang de gymnastieklessen. ,,Ik herinner me het geweldige team en de sfeer van die tijd." Omdat ze aan de achterzijde woont, biedt haar appartement geen uitzicht op de vogels. Jammer? ,,Nee hoor, ik heb ze al vaak genoeg gezien."