Kunstwerk in Berenkuil voor omgekomen Levi, Anthony en Elvis, Kane laat van zich horen vanuit ziekenhuis

De namen van Anthony, Levi en Kane staan onder elkaar, ernaast staat in hele grote letters de naam Elvis. Anthony (16), Levi (15) en Elvis (16) overleefden het ongeluk op de Heeklaan niet. Kane (15) ligt in Nijmegen in het ziekenhuis. Maandag liet hij van zich horen. Hij stuurde via Snapchat een foto van zichzelf waarop hij te zien is in een ziekenhuisbed. Hij schrijft erbij ‘Ik hou voor altijd van jullie, doe dit voor jullie maatjes’. De foto wordt vaak gedeeld op sociale media.