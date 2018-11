Kunstwerk Puttertjes blijft toch in Mensfort

Arno van Sabben is samen met een collega bezig met het uitzagen van het kunstwerk Vorming, creatie en verkoopkunde. Het in 1962 door kunstenaar Ge Verhulst aangebrachte mozaïek blijkt een stuk dieper te zitten dan verwacht. Dus moet Van Sabben hulptroepen inschakelen. ,,Ik heb net gebeld voor een hijskraan. Dan kunnen we het werk in het geheel eruit tillen.” Omdat er nog geen nieuwe plek is, verdwijnt het zo lang in het gemeentelijk depot.