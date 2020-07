Kunstwerk Wally Elenbaas op voormalig postkantoor Eindhoven is vernietigd

Het kunstwerk, getiteld Berichtgeving, uit 1964, is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Wally Elenbaas. Toen het postkantoor in 2007 moest worden gesloopt is het werk omzichtig uit de gevel gehaald en opgeslagen, met de intentie het later weer een plek te geven bij het treinstation. Naar nu blijkt is dat niet meer mogelijk: ,,Het kunstwerk is gebracht naar een opslagloods in Breda, waarvandaan het in 2018 weg moest vanwege opschoning van dat terrein. Het kunstwerk was in kwaliteit ernstig achteruit gegaan waardoor tot onze grote spijt de fout is gemaakt het af te voeren en te vernietigen”, aldus een woordvoerder van gebiedsontwikkelaar AM.